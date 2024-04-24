Бекшенев Андрей Антониевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
24.11.1906 ст.
№ 66. рожден 24 ноября 1906 г., крещен 14 декабря. Андрей. Ячинской управы деревни Тарасовой Антона Матвеева Бекшенева и законной жены его Дарьи Матвеевой оба православные | ГАКемО Ф. 60 Оп. 4 Д. 321 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
телеут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно