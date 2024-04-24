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Бекшенев Андрей Антониевич

Место рождения

Тарасово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

24.11.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1906 ст.

Отец: Бекшенев Антоний Матвеевич

Мать: Бекшенева (Малева) Дарья Матвеевна

Тарасово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
№ 66. рожден 24 ноября 1906 г., крещен 14 декабря. Андрей. Ячинской управы деревни Тарасовой Антона Матвеева Бекшенева и законной жены его Дарьи Матвеевой оба православные | ГАКемО Ф. 60 Оп. 4 Д. 321 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
телеут
Место жительства
Неизвестно
Тарасово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Тарасово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

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