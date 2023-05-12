(Бабаева) Ирина Ильинична
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения16.04.1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1778 ст.
Отец: Бабаев Илья Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 101.
Крещение
16.04.1778 ст.
Крестьянин деревни Борино Наум Бердников и Алексея Емельянова жена Наталья Ивановна. Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, о... Показать все
Смерть
Неизвестно