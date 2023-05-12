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(Бабаева) Ирина Ильинична

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

16.04.1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1778 ст.

Отец: Бабаев Илья Карпович

Мать: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 101.
Крещение
16.04.1778 ст.
Крестьянин деревни Борино Наум Бердников и Алексея Емельянова жена Наталья Ивановна. Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, о... Показать все
Смерть
Неизвестно
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