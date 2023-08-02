Глушкова (Медведева) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Медведева) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1890 г.р.
1896 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Глушков Василий Иванович

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.12.1896

Дочь: Подосенова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушков Иван Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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