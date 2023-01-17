Данилова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Марфа Алексеевна

Данилова Марфа Алексеевна

avatar

Место рождения

Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1891

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Стефанов Алексей Стефанович

Мать: не указана

Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
10.07.1913 ст.

Муж: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручители по жениху: деревня Изишурга Егор Иванов и Дмитрий Пертов по невесте: деревня Изишурга Федор Стефанов Себеусад Мушерани Егор Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close