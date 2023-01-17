Данилова Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1940
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Стефанов Алексей Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1913 ст.
Поручители по жениху: деревня Изишурга Егор Иванов и Дмитрий Пертов по невесте: деревня Изишурга Федор Стефанов Себеусад Мушерани Егор Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович
Смерть
1940