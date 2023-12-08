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Михеева (Данилова) Наталья Аркадьевна
Михеева (Данилова) Наталья Аркадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1968
Пол
Женский
Отец
Данилов Аркадий Фёдорович
1927 г.р.
Мать
Данилова (Булдакова) Клавдия Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1968
Отец:
Данилов Аркадий Фёдорович
Мать:
Данилова Клавдия Ивановна
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