Кузьмин Евгений Вячеславович
Место рожденияКострома
Дата рождения08.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1955
Кострома
Бракосочетание
14.01.1977
Кострома
Рождение ребёнка
25.04.1978
Дочь: Кузьмина Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна
Кострома
Рождение ребёнка
09.11.1981
Дочь: Шаталова Кузьмина Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна
Кострома