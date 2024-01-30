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Кузьмин Евгений Вячеславович

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Место рождения

Кострома

Дата рождения

08.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1955

Отец: Кузьмин Вячеслав Александрович

Мать: Кузьмина Лия Николаевна

Кострома
Бракосочетание
14.01.1977

Жена: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна

Кострома
Рождение ребёнка
25.04.1978

Дочь: Кузьмина Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна

Кострома
Рождение ребёнка
09.11.1981

Дочь: Шаталова Кузьмина Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузьмина Кошкина Лидия Валентиновна

Кострома
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