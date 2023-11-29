Деревнин Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти15.08.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревнин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревнина) Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.1833
65 лет | | Причина смерти: Опухоль | Зебеи