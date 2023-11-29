Деревнин Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнин Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

15.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревнина) Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.1833
65 лет | | Причина смерти: Опухоль | Зебеи

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