Телюков Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Александр Витальевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

25.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1956

Отец: Телюков Виталий Яковлевич

Мать: Очкина Вера Кирилловна

Москва
Рождение ребёнка
02.04.1978

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Телюкова Татьяна

Москва
Рождение ребёнка
20.01.1990

Сын: Телюков Олег Александрович

Мать ребёнка: Телюкова Татьяна

Место жительства
Неизвестно
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