Телюков Александр Витальевич
Место рожденияМосква
Дата рождения25.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1956
Отец: Телюков Виталий Яковлевич
Мать: Очкина Вера Кирилловна
Москва
Рождение ребёнка
02.04.1978
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Телюкова Татьяна
Москва
Рождение ребёнка
20.01.1990
Сын: Телюков Олег Александрович
Мать ребёнка: Телюкова Татьяна
Место жительства
Неизвестно