Кресальный Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кресальный Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кресальная (Хамула) Мария Терентиевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Кресальная) Параскева Александровна
Мать ребёнка: Кресальная (Хамула) Мария Терентиевна
Смерть
Неизвестно