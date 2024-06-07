Кресальный Александр Алексеевич 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кресальный Алексей Власиевич

Мать: Кресальная (Бондарь) Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кресальный Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кресальная (Хамула) Мария Терентиевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Кресальная) Параскева Александровна

Мать ребёнка: Кресальная (Хамула) Мария Терентиевна

Смерть
Неизвестно

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