(Перцева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1913
Дата смерти13.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913
Отец: Чернов Иван
Мать: Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
11.02.1939
Дочь: Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Перцев Семен
Рождение ребёнка
?.10.1940
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Перцев Семен
Рождение ребёнка
11.01.1952
Отец ребёнка: Перцев Семен
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Перцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Перцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Перцев Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перцев Семен
Смерть
13.01.1960
Причина смерти: Cancer | рак желудка, рак кишечника