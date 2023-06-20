(Перцева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перцева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1913

Дата смерти

13.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913

Отец: Чернов Иван

Мать: Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
11.02.1939

Дочь: Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Перцев Семен

Рождение ребёнка
?.10.1940

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Перцев Семен

Рождение ребёнка
11.01.1952

Сын: Перцев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Перцев Семен

Рождение ребёнка
1954

Сын: Перцев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Перцев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Перцев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Перцев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцев Николай Семенович

Отец ребёнка: Перцев Семен

Смерть
13.01.1960
Причина смерти: Cancer | рак желудка, рак кишечника
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