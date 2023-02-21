Мария Казаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Казаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1950

Сын: Туманиди Александр

Отец ребёнка: Туманиди Михаил Александрович

Тбилиси
Рождение ребёнка
22.02.1957

Дочь: Туманиди Наталья

Отец ребёнка: Туманиди Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманиди Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
Греция
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