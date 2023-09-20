Корноухова (дев.Монакова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1906
Сын: Корноухов Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Корноухов Игнатий Степанович
Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно