Корноухова (дев.Монакова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Монакова) Мария Алексеевна

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Игнатий Степанович

Рождение ребёнка
04.01.1906

Сын: Корноухов Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Корноухов Игнатий Степанович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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