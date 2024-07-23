Лукин Иван Спиридонович
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Пелагея Симоновна
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Лукина Пелагея Симоновна
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Пелагея Симоновна
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Афанасья Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Пелагея Симоновна
д. Фефиловская
Смерть
Неизвестно