Лукин Иван Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Иван Спиридонович

Лукин Иван Спиридонович

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Лукин Спиридон Гаврилович

Мать: Лукина Матрёна (Матрона) Ивановна

д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Пелагея Симоновна

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лукин Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукина Пелагея Симоновна

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Пелагея Симоновна

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Афанасья Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Пелагея Симоновна

д. Фефиловская
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.