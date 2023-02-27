(Рогозина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1877
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Рогозин Абрам
Рождение ребёнка
12.12.1882
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Абрам
Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно