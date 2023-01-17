Долбенёв Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Манская Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кожевникова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Долбенёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1927
Сын: Долбенёв Серафим Иванович
Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно