Долбенёв Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбенёв Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Манская Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кожевникова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Долбенёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Долбенёв Серафим Иванович

Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбенёва Наталия Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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