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Василиса Филипповна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Филипп отец Ефима

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 19 № после 18 " " глава семьи Ефим Филиппович главы семьи 1 сын Иван Ефимович главы семьи 2 сын Семен Ефимович 2 сына 1 сын Василий Семенович главы семьи 3 сын Михаил Ефимович главы с... Показать все
Смерть
После 1858 ст.

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