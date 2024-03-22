Нарницкий Осип Устинович
Место рождения
Дата рождения17.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1859
Отец: Нарницкий Устин Адамович
Мать: Нарницкая Марьяна
Бракосочетание
17.05.1900
Жена: Нарницкая Зузанна
Рождение ребёнка
06.02.1902
Дочь: Елена Осиповна
Мать ребёнка: Нарницкая Зузанна
Рождение ребёнка
24.12.1905
Сын: Нарницкий Устин
Мать ребёнка: Нарницкая Зузанна
Рождение ребёнка
15.01.1910
Дочь: Марьянна
Мать ребёнка: Нарницкая Зузанна
Смерть
Неизвестно