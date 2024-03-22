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Нарницкий Осип Устинович

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

17.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1859

Отец: Нарницкий Устин Адамович

Мать: Нарницкая Марьяна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
17.05.1900

Жена: Нарницкая Зузанна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.02.1902

Дочь: Елена Осиповна

Мать ребёнка: Нарницкая Зузанна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Нарницкий Устин

Мать ребёнка: Нарницкая Зузанна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
15.01.1910

Дочь: Марьянна

Мать ребёнка: Нарницкая Зузанна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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