Фомичева (Фомичева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Фомичева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1875

Отец: Фомичев Ермолай

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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