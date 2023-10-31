Громов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1908
Дата смерти08.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова Гелена Адамовна
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Гелена Адамовна
Смерть
08.05.1942
Чёрное море
Причина смерти: Сбит В воздушном бою, утанул в море
Похороны
Неизвестно
Чёрное море