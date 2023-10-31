Громов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Николай Алексеевич

Громов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1908

Дата смерти

08.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова Гелена Адамовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Гелена Адамовна

Смерть
08.05.1942
Чёрное море
Причина смерти: Сбит В воздушном бою, утанул в море
Похороны
Неизвестно
Чёрное море
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close