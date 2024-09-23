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Калашников Иван Алексеевич

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Место рождения

Владимировка

Дата рождения

08.11.1897

Дата смерти

23.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897

Отец: Калашников Алексей Адрианович (Андреевич)

Мать: Сальникова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Иван Иванович

Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
05.12.1926

Сын: Калашников Виктор Иванович

Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Красновская (Калашникова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна

Смерть
23.10.1978

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