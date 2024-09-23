Калашников Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1897
Дата смерти23.10.1978
ПолМужской
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
05.12.1926
Сын: Калашников Виктор Иванович
Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Красновская (Калашникова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Калашникова (Харченко) Татьяна Прохоровна
Смерть
23.10.1978