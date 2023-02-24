Лопухова (Лопухов) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова (Лопухов) Ксения

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Место рождения

село Лада

Дата рождения

20.01.1886

Дата смерти

27.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886

Отец: Лопухов Александр

Мать: не указана

село Лада
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зябликова Александра

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
19.12.1904

Сын: Лопухов Николай

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Сергеева Евдокия (Дуня)

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Тупарева Мария

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Прасковья (Пана)

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
27.01.1918

Дочь: Жирова Анна (Нюра)

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Симишина Пелагея

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лопухов Василий

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киреева Ольга

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лопухов Иван

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Рождение ребёнка
17.11.1931

Дочь: Дыкина Раиса

Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий

село Лада
Смерть
27.01.1969
Саранск
Похороны
Неизвестно
село Лада
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