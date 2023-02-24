Лопухова (Лопухов) Ксения
Место рождениясело Лада
Дата рождения20.01.1886
Дата смерти27.01.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1886
Отец: Лопухов Александр
Мать: не указана
село Лада
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зябликова Александра
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
19.12.1904
Сын: Лопухов Николай
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Сергеева Евдокия (Дуня)
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Тупарева Мария
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Прасковья (Пана)
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
27.01.1918
Дочь: Жирова Анна (Нюра)
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Симишина Пелагея
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лопухов Василий
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киреева Ольга
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лопухов Иван
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Рождение ребёнка
17.11.1931
Дочь: Дыкина Раиса
Отец ребёнка: Лопухов Дмитрий
село Лада
Смерть
27.01.1969
Саранск
Похороны
Неизвестно
село Лада