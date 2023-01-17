иосиф(осип) иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1858
Жена: евдокия ионнова
Явшиницы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.07.1876
Сын: матвей осипович
Мать ребёнка: евдокия ионнова
Смерть
Неизвестно