иосиф(осип) иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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иосиф(осип) иоаннов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1858

Жена: евдокия ионнова

Явшиницы, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.07.1876

Сын: матвей осипович

Мать ребёнка: евдокия ионнова

Смерть
Неизвестно
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