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Иван Иванович
Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Иван Козмин
Около 1769 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SY
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Иван Козмин
Мать: не указана
Смерть
1813
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