Корабельников Егор Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.
Дочь: (Корабельникова) Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.62об-63 родилась Гликерия родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добронравов и Фёдора Пантелеева Корабельникова дочь девица Анна Фё... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.
Дочь: (Корабельникова) Агафья Егоровна
Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.91об-92 родилась Агафья родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добросердов и Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.
Дочь: (Корабельникова) Матрёна Егоровна
Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.119.Л.281об-282 23.03.1872 г родилась Матрёна родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: Матвей Пантелеевич Корабельников и билетного солдата Никано... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Корабельников Степан Егорович ум.мл.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1880 ст.
Сын: Корабельников Василий Егорович ум.мл.
Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.139.Л.129об-130
Смерть
Неизвестно