Корабельников Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельников Егор Иванович

Корабельников Егор Иванович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Марфа Александровна

Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.

Дочь: (Корабельникова) Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.62об-63 родилась Гликерия родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добронравов и Фёдора Пантелеева Корабельникова дочь девица Анна Фё... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.

Дочь: (Корабельникова) Агафья Егоровна

Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.91об-92 родилась Агафья родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добросердов и Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.

Дочь: (Корабельникова) Матрёна Егоровна

Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.119.Л.281об-282 23.03.1872 г родилась Матрёна родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: Матвей Пантелеевич Корабельников и билетного солдата Никано... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Корабельников Степан Егорович ум.мл.

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1880 ст.

Сын: Корабельников Василий Егорович ум.мл.

Мать ребёнка: Корабельникова Марфа Александровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.139.Л.129об-130
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.