Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.02.1888

Дата смерти

17.09.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888 по 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.09.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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