Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1888
Дата смерти17.09.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888 по 1914
Место жительства
С 1925 по 1963
Смерть
17.09.1963