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Худов Евгений Вениаминович
Худов Евгений Вениаминович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1958
Пол
Мужской
Отец
Худов Вениамин Герасимович
1928 г.р.
Мать
Худова (Чернышова) Мария Елеферьевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1958
Отец:
Худов Вениамин Герасимович
Мать:
Худова Мария Елеферьевна
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