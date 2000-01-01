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Klein Asser Joseph

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Место рождения

Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, The Netherlands

Дата рождения

1787

Дата смерти

02.03.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, The Netherlands
Рождение ребёнка
04.05.1826

Сын: Klein Isaac Asser

Мать ребёнка: Hanna

Utrecht, Utrecht, Utrecht, The Netherlands
Смерть
02.03.1848
Utrecht, Utrecht, Utrecht, The Netherlands
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