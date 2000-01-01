Klein Asser Joseph
Место рожденияAmersfoort, Amersfoort, Utrecht, The Netherlands
Дата рождения1787
Дата смерти02.03.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, The Netherlands
Рождение ребёнка
04.05.1826
Сын: Klein Isaac Asser
Мать ребёнка: Hanna
Utrecht, Utrecht, Utrecht, The Netherlands
Смерть
02.03.1848
Utrecht, Utrecht, Utrecht, The Netherlands