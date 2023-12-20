Наумова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Анна Николаевна

Наумова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1931

Сын: Наумов Аркадий Яковлевич

Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1947

Сын: Наумов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.