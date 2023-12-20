Наумова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1931
Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1947
Отец ребёнка: Наумов Яков Михайлович