Пронина (Родионова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Брюзгина (Пронина) Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
21.03.1927
Сын: Пронин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
01.08.1929
Дочь: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Тостюкова (Пронина) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
31.07.1941
Сын: Пронин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович
Смерть
1966