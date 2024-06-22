Пронина (Родионова) Мария Михайловна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронина (Родионова) Мария Михайловна

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Место рождения

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Родионов Михаил Макарович

Мать: Родионова (Куркина) Фекла Ивановна

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Брюзгина (Пронина) Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1927

Сын: Пронин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
01.08.1929

Дочь: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Тостюкова (Пронина) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
31.07.1941

Сын: Пронин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Пронин Алексей Степанович

Смерть
1966

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