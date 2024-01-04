Гаврилов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гврилова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1938
Сын: Гаврилов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гусева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно