Гаврилов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гврилова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Гаврилов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гусева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Гаврилова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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