Трифонова Марфа
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Марьевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.10.1893
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Софронова Олимпиада Прокопьевна
Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович
Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Софронова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович
Рождение ребёнка
09.08.1897
Сын: Софронов Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович
Рождение ребёнка
15.03.1899
Сын: Ивлев Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович
Смерть
1906