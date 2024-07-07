Трифонова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Марфа

Место рождения

Листовка, Осоргинская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Листовка, Осоргинская волость, Уфимский уезд
Место жительства
Неизвестно
Марьевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.10.1893

Муж: Софронов Прокопий Афиногенович

Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Софронова Олимпиада Прокопьевна

Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Софронова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович

Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Софронов Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович

Рождение ребёнка
15.03.1899

Сын: Ивлев Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Софронов Прокопий Афиногенович

Смерть
1906

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