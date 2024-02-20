Чумак Василий Никитович
Место рожденияРоссия Ростовская обл.,Куйбышевский р-н с.Ново-Спасовка
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Чумак Никита
Мать: ?
Россия Ростовская обл.,Куйбышевский р-н с.Ново-Спасовка
Пропал без вести (военное)
03.07.1942
СССР Крымская АССР Севастопольский ОР ,Краснофлотец,вмро 1007, п/я № 449/24 ЧФ ВМФ СССР
Место жительства
1942
УССР Ворошиловградская обл.,г.Красный Луч, Веселый переулок-4
Реабилитация осужденного
03.06.1947
УССР Ворошиловградская обл.,г.Красный Луч,Краснолучский ГВК
Вернулся с фронта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумак Мария Моисеевна
Смерть
Неизвестно