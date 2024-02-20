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Чумак Василий Никитович

Место рождения

Россия Ростовская обл.,Куйбышевский р-н с.Ново-Спасовка

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Чумак Никита

Мать: ?

Россия Ростовская обл.,Куйбышевский р-н с.Ново-Спасовка
Пропал без вести (военное)
03.07.1942
СССР Крымская АССР Севастопольский ОР ,Краснофлотец,вмро 1007, п/я № 449/24 ЧФ ВМФ СССР
Место жительства
1942
УССР Ворошиловградская обл.,г.Красный Луч, Веселый переулок-4
Реабилитация осужденного
03.06.1947
УССР Ворошиловградская обл.,г.Красный Луч,Краснолучский ГВК
Вернулся с фронта
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумак Мария Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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