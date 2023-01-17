Карпова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

13.12.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1856 ст.

Муж: Карпов Евлампий Миронович

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.

Сын: Баранов Никифор Евлампиевич

Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
13.12.1915 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от старости
Похороны
15.12.1915 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
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