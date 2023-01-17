Карпова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти13.12.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.
Сын: Баранов Никифор Евлампиевич
Отец ребёнка: Карпов Евлампий Миронович
Смерть
13.12.1915 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
15.12.1915 ст.