Никулинский Антон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1789
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Никулинская Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Никулинская Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никулинский Степан Антонович
Мать ребёнка: Никулинская Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Никулинский Афиноген Антонович
Мать ребёнка: Никулинская Татьяна Матвеевна
Смерть
1828
Работа или профессия
1916
Пономарь Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда.