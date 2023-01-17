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Никулинский Антон Васильевич

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1789

Жена: Никулинская Татьяна Матвеевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Никулинская Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Никулинская Татьяна Матвеевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никулинский Степан Антонович

Мать ребёнка: Никулинская Татьяна Матвеевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Никулинский Афиноген Антонович

Мать ребёнка: Никулинская Татьяна Матвеевна

Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1828
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1916
Воскресенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда.
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