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- Агриппина Андроновна
- Агриппина Андроновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(-) Пелагея
1872 г.р.
- Михаил
1874 г.р.
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1872
Дочь:
Пелагея
Отец ребёнка:
- Павел
Рождение ребёнка
01.11.1874
Сын:
- Михаил
Отец ребёнка:
- Павел
Работа или профессия
Неизвестно
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