- Агриппина Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Агриппина Андроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1872

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: - Павел

Рождение ребёнка
01.11.1874

Сын: - Михаил

Отец ребёнка: - Павел

Работа или профессия
Неизвестно
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