Константинов Аксен
Место рожденияПосад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1855
Дата смерти1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Константинов Василий Аксенович
Мать ребёнка: не указана
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1900
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.