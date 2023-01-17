Константинов Аксен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Аксен

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Место рождения

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Константинов Василий Аксенович

Мать ребёнка: не указана

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1900
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
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