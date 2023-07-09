Устюгова Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова Дарья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Устюгова Аксения Давыдовна

Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Устюгов Михаил Давыдович

Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Устюгова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Устюгова Матрона Давыдовна

Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович

Рождение ребёнка
24.03.1895

Сын: Устюгов Гавриил Давыдович

Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович

Большой Лог, Кутеремская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Устюгова Пелагея Давыдовна

Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюгов Давыд Захарович

Смерть
Неизвестно
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