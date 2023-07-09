Устюгова Дарья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Устюгова Аксения Давыдовна
Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Устюгова Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Устюгова Матрона Давыдовна
Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович
Рождение ребёнка
24.03.1895
Сын: Устюгов Гавриил Давыдович
Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович
Большой Лог, Кутеремская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Устюгова Пелагея Давыдовна
Отец ребёнка: Устюгов Давыд Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно