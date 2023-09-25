Расадина Аксинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расадина Аксинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расадин Семен Емельянович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Расадина) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Расадин Семен Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Расадина) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Расадин Семен Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Расадин Федор Семенович

Отец ребёнка: Расадин Семен Емельянович

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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