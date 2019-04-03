Гурченко (Небесная) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурченко (Небесная) Галина Андреевна

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Место рождения

г. Грозный ЧИАССР

Дата рождения

03.04.1940

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1940

Отец: Небесный Андрей Ефимович

Мать: Гарачковская Ефросинья Ивановна

г. Грозный ЧИАССР
Крещение
?.06.1958
г. Житомир УССР
Римско-католический обряд
Бракосочетание
?.05.1962

Муж: не указан

г. Грозный ЧИАССР
Рождение ребёнка
10.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурченко Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1967

Сын: Гурченко Олег Владимирович

Отец ребёнка: Гурченко Владимир Михайлович

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