Гурченко (Небесная) Галина Андреевна
Место рожденияг. Грозный ЧИАССР
Дата рождения03.04.1940
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1940
г. Грозный ЧИАССР
Крещение
?.06.1958
г. Житомир УССР
Римско-католический обряд
Бракосочетание
?.05.1962
Муж: не указан
г. Грозный ЧИАССР
Рождение ребёнка
10.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурченко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1967
Сын: Гурченко Олег Владимирович
Отец ребёнка: Гурченко Владимир Михайлович