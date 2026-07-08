Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
мужской, родился 1958
Мать(Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА1828 г.р.
ОтецОбразцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ28.12.1922 г.р.
Супруги
(Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА23.12.1955 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
14.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА