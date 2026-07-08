Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1958

Мать
(Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА1828 г.р.
Отец
Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ28.12.1922 г.р.
Супруги
(Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА23.12.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать: (Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
21.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
14.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Забозлаева) НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

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