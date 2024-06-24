Маренков Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1910
Дата смерти20.12.1979
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкрыкина (Маренкова) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1936
Сын: Маренков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна
Смерть
20.12.1979