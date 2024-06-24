Маренков Василий Максимович 09.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маренков Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1910

Дата смерти

20.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1910

Отец: Маренков Максим Терентьевич

Мать: Маренкова (Паршина) Александра Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкрыкина (Маренкова) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.10.1936

Сын: Маренков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Маренкова (Тарасова) Мария Егоровна

Смерть
20.12.1979

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