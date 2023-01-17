Суровцова Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
20.01.1892 ст.
Родители: Священник Александр Иванович Суровцов и законная жена его София Ивановна. Восприемник: Священника Спасовсеградской церкви Иоанна Озеркова жена Агния Михайлова.
Образование
1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Обучается в Санкт-Петербурге на высших естественно-научных курсах.
Смерть
Неизвестно