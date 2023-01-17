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Суровцова Любовь Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1892 ст.

Отец: Суровцов Александр Иванович

Мать: Суровцова София Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родители: Священник Александр Иванович Суровцов и законная жена его София Ивановна. Восприемник: Священника Спасовсеградской церкви Иоанна Озеркова жена Агния Михайлова.
Образование
1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Обучается в Санкт-Петербурге на высших естественно-научных курсах.
Смерть
Неизвестно
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