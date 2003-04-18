Асямолова (Сыропятова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асямолова (Сыропятова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1944

Отец: Сыропятов Василий Никифорович

Мать: Сыропятова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Шумилина Наталья Дмитревна

Отец ребёнка: Асямолов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асямолов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асямолов Дмитрий Васильевич

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