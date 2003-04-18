Асямолова (Сыропятова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1944
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Шумилина Наталья Дмитревна
Отец ребёнка: Асямолов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асямолов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно