Аносов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1972

Дата смерти

21.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1972

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2008

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