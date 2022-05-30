Abramov Vladimir
мужской, родился Неизвестно
МатьAbramov (Havkina) Hanna01.12.1907 г.р.
ОтецAbramov Solomon1901 г.р.
Дети
Abramov ShimonНеизвестно г.р.
Komanovsky (Abramov) AllaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Abramov Solomon
Мать: Abramov (Havkina) Hanna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Abramov Shimon
Мать ребёнка: Abramov Raya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Komanovsky (Abramov) Alla
Мать ребёнка: Abramov Raya