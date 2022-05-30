Abramov Vladimir Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Abramov Vladimir

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Abramov (Havkina) Hanna01.12.1907 г.р.
Отец
Abramov Solomon1901 г.р.
Дети
Abramov ShimonНеизвестно г.р.
Komanovsky (Abramov) AllaНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Abramov Solomon

Мать: Abramov (Havkina) Hanna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abramov Shimon

Мать ребёнка: Abramov Raya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Komanovsky (Abramov) Alla

Мать ребёнка: Abramov Raya

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