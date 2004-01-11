Усачев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

11.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.2004
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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