Блинов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Прокопий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Блинова Александра Шура Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Блинова Александра Шура Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анатолий Прокопьевич

Мать ребёнка: Блинова Александра Шура Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Вениамин Прокопьевич

Мать ребёнка: Блинова Александра Шура Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Александра Шура Ивановна

Смерть
Неизвестно
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