Улезьков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезьков Михаил Алексеевич

Улезьков Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1843 ст.

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1843 ст.

Отец: Улезьков Алексей Яковлевич

Мать: Улезькова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улезьков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда | Л. 1040 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0... Показать все
Смерть
1851

Мы используем куки для улучшения работы сайта.