Улезьков Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1843 ст.
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда | Л. 1040 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0... Показать все
Смерть
1851