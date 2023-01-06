Самойлова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Дутова Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Самойлов Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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