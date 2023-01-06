Самойлова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Дутова Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Самойлов Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно