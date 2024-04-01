Гилев Михаил Евлампьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петя
Мать ребёнка: (Патракова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: (Патракова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Патракова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: (Патракова) Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно